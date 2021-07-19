Возвращение Чуже

Хорватский форвард Марио Чуже, контракт которого принадлежит загребскому Динамо, снова продолжит карьеру в Днепре-1.

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Арендное соглашение между клубами подписано сроком на один год.

  • Весной 2021 года Марио уже выступал за Днепр-1. Тогда днепряне и хорватские динамовцы договорились об аренде до конца сезона.
  • Чуже за половину сезона сумел стать лучшим снайпером Днепра-1 в чемпионате Украины. На его счету 7 голов в 13 матчах.
  • Благодаря удачной игре в Днепре-1 Чуже привлек внимание киевского Динамо. Сообщалось, что киевляне интересовались хорватом.