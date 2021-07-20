Сделали льва из кирпича и брусчатки

Было обновлен дизайн эмблемы, но главные атрибуты (цвета, изображение льва и символ команды города) остались.

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Синий и золотой цвета напоминают об Украине и Львове, красный оттенок – цвет "горожан". Лев на логотипе состоит из кирпича и брусчатки, как и Львов, корона "царя зверей" – символ Даниила Галицкого, атрибут исторического достояния.

Новая эмблема ФК Львов: фото