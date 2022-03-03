Клуб Романа Яремчука собирает гуманитарную помощь для Украины: видео

3 марта 2022 , 15:04
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Источник:

инстаграм Романа Яремчука

Португальская Бенфика, за которую выступает украинец Роман Яремчук, начала кампанию, направленную на помощь пострадавшим гражданам Украины в результате войны с Россией.

С 3 по 5 марта клуб предлагает болельщикам доставлять вещи из списка ниже в официальные магазины для помощи украинцам.

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Список необходимого:

  • Еда: Консервы (например, фасоль, нут, тунец, сардины, колбасы и другое), энергетические батончики, шоколадные конфеты, супы быстрого приготовления.
  • Продукты первой помощи: физрастворы, водонепроницаемые повязки, компрессы (стерильные и нестерильные), эластичные бинты, пластыри, одноразовые перчатки, этиловый спирт, поводон йод (бетадин или другой), мази от ожогов.
  • Детские товары: сухое молоко, памперсы, пеленки, кремы, детские салфетки.
  • А также одеяла, автономные фонарики (батарейки не нужны), павербанки.

 

Автор: Юрій Семенюк