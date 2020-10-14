В матче чемпионата Норвегии между "Хамаркамератене" и "Саннес Ульфа" был забит феноменальный гол. Хозяева двумя передачами вывели своего игрока на свободное пространство, которому оставалось лишь перебросить голкипера.

Результативный удар, который будет претендовать на лучший гол в этом сезоне, был забит в матче 20-го тура. Этот мяч позволил команде победить и покинуть зону вылета, пишет 24 канал.

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Гол в две передачи

До 82-й минуты счет держался минимальный 1:0 в пользу хозяев. Дальше произошло что-то невероятное, такой атаки от "Хамаркамератене" никто не ожидал увидеть.

Голкипер хозяев поймал мяч после подачи с углового и быстро выбил как можно дальше на половину поля гостей. Мяч прилетел прямо на ход нападающему Сольбаккену. Он быстро оценил ситуацию, что вратарь гостей немного вышел вперед из собственных владений и элегантно перебросил голкипера – 2:0. Это самая короткая комбинация в истории футбола – две передачи.

Видео гола хозяев