У матчі чемпіонату Норвегії між "Хамаркамератене" та "Саннес Ульфа" був забитий феноменальний гол. Господарі вдома передачами вивели свого гравця на вільний простір, якому залишалось лише перекинути голкіпера.

Результативний удар, який буде претендувати на найкращий гол у цьому сезоні, був забитий у матчі 20-го туру. Цей м'яч дозволив команді перемогти та покинути зону вильоту, пише 24 канал.

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Гол у дві передачі

До 82-ї хвилини рахунок тримався мінімальний 1:0 на користь господарів. Далі відбулось щось неймовірне, такої атаки від "Хамаркамератене" не очікував побачити.

Голкіпер господарів спіймав м'яч після подачі з кутового та швидко вибив якнайдалі на половину поля гостей. М'яч прилетів прямо на хід нападнику Сольбаккену. Він швидко оцінив ситуацію, що воротар гостей трохи вийшов вперед з власних володінь та елегантно перекинув голкіпера – 2:0. Це найкоротша комбінація в історії футболу – дві передачі.

Відео голу господарів