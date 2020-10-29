Баскетбольный клуб "Юта Джаз" сменит владельца. Контрольный пакет акций клуба за 1,66 миллиарда долларов выкупил основатель компании Qualtrics Райан Смит и его жена Эшли.

Райан Смит купил мажоритарный пакет акций у Гейл Миллер, пишет ESPN. Она вдова Ларри Миллера, который умер в 2009 году. Именно Ларри Миллер приобрел акции "Юты Джаз" в 1985 году за 8 миллионов долларов. Он сделал это для того, чтобы команда не переехала в Майами или Миннесоту. Изначально в его владении были 50% акций. А в 1986 году он выкупил остальные акции за 14 миллионов долларов.

Райан Смит приобрел контрольный пакет акций. Однако у семьи Миллеров останется часть акций. Несмотря на это, 35-летняя история управления семьей Миллеров клубом подошла к своему окончанию.

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Кроме акций клуба, семья Смитов также стала владельцами арены Vivint Smart Home, где выступает "Юта Джаз", команды "Солт-Лейк-Сити Стар", что выступает в G-Лиге и бейсбольной команды "Солт-Лейк Биз", которая выступает в одной из низших лиг.

Одним из условий продажи стало то, что команда не переедет из Юты.

Стоит отметить, что Райан Смит является давним фанатом команды. Он в детстве занимался баскетболом и выступал за детскую команду "Юты".

Он стал основателем компании Qualtrics, которая занимается разработкой программного обеспечения и базируется в штате Юта. В 2019 году компания SAP выкупила ее за 8 миллиардов долларов.

Qualtrics был одним из спонсоров "Юты Джаз". И даже мог нанести свой логотип на форму команды, когда клубам разрешили это делать. Однако вместо этого туда нанесли логотип компании по исследованию рака 5ForTheFight.

| “I believe that Ryan and Ashley embody the things that we hold dear as a family. I have every confidence that they will move the team to the next level, while honoring our history, our common goals and our work.”



» https://t.co/97PO6aThy5 — utahjazz (@utahjazz) October 28, 2020

Соглашение о продаже "Юта Джаз" должно быть одобрено советом руководителей НБА.

Продажа "Юты Джаз" не стала рекордной даже для НБА. В 2019 году российский миллиардер Михаил Прохоров продал свою долю в "Бруклин Нетс" за 2,35 миллиарда долларов. Именно эта сумма является рекордной для мира спорта. До этого рекордом в НБА была покупка "Хьюстон Рокетс" за 2,2 миллиарда долларов в 2017 году.