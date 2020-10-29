Клуб НБА "Юта Джаз" продали за 1,66 мільярда доларів
Баскетбольний клуб "Юта Джаз" змінить власника. Контрольний пакет акцій клубу за 1,66 мільярда доларів викупив засновник компанії Qualtrics Раян Сміт та його дружина Ешлі.
Раян Сміт купив мажоритарний пакет акцій в Гейл Міллер, пише ESPN. Вона вдова Ларрі Міллера, який помер у 2009 році. Саме Ларрі Міллер придбав акції "Юти Джаз" у 1985 році за 8 мільйонів доларів. Він зробив це задля того, щоб команда не переїхала до Маямі чи Міннесоти. Спочатку у його володінні були 50% акцій. А у 1986 році він викупив решту акцій за 14 мільйонів доларів.
Раян Сміт придбав контрольний пакет акцій. Однак в родини Міллерів залишиться частина акцій. Попри це, 35-літня історія керування родиною Міллерів клубом підійшла до свого закінчення.
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Окрім акцій клубу, родина Смітів також стала власниками арени Vivint Smart Home, де виступає "Юта Джаз", команди "Солт-Лейк-Сіті Стар", що виступає у G-Лізі та бейсбольної команди "Солт-Лейк Біз", що виступає в одній з нижчих ліг.
Однією з умов продажу стало те, що команда не переїде з Юти.
Варто відзначити, що Раян Сміт є давнім фанатом команди. Він в дитинстві займався баскетболом і виступав за "дитячу" команду "Юти".
Він став засновником компанії Qualtrics, яка займається розробкою програмного забезпечення і базується в штаті Юта. У 2019 році компанія SAP викупила її за 8 мільярдів доларів.
Qualtrics був одним зі спонсорів "Юти Джаз". І навіть міг нанести свій логотип на форму команди, коли клубам дозволили це робити. Однак замість цього туди нанесли логотип компанії з дослідження раку 5ForTheFight.
Угода про продаж "Юта Джаз" повинна бути схвалена радою керівників НБА.
Продаж "Юти Джаз" не став рекордним навіть для НБА. У 2019 році російський мільярдер Михайло Прохоров продав свою частку в "Бруклін Нетс" за 2,35 мільярда доларів. Саме ця сума є рекордною для світу спорту. До цього рекордом в НБА була купівля "Х'юстон Рокетс" за 2,2 мільярда доларів у 2017 році.