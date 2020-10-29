Баскетбольний клуб "Юта Джаз" змінить власника. Контрольний пакет акцій клубу за 1,66 мільярда доларів викупив засновник компанії Qualtrics Раян Сміт та його дружина Ешлі.

Раян Сміт купив мажоритарний пакет акцій в Гейл Міллер, пише ESPN. Вона вдова Ларрі Міллера, який помер у 2009 році. Саме Ларрі Міллер придбав акції "Юти Джаз" у 1985 році за 8 мільйонів доларів. Він зробив це задля того, щоб команда не переїхала до Маямі чи Міннесоти. Спочатку у його володінні були 50% акцій. А у 1986 році він викупив решту акцій за 14 мільйонів доларів.

Раян Сміт придбав контрольний пакет акцій. Однак в родини Міллерів залишиться частина акцій. Попри це, 35-літня історія керування родиною Міллерів клубом підійшла до свого закінчення.

До теми: Леброн Джеймс викупив розкішну віллу за понад 36 мільйонів доларів: історія будинку та фото

Окрім акцій клубу, родина Смітів також стала власниками арени Vivint Smart Home, де виступає "Юта Джаз", команди "Солт-Лейк-Сіті Стар", що виступає у G-Лізі та бейсбольної команди "Солт-Лейк Біз", що виступає в одній з нижчих ліг.

Однією з умов продажу стало те, що команда не переїде з Юти.

Варто відзначити, що Раян Сміт є давнім фанатом команди. Він в дитинстві займався баскетболом і виступав за "дитячу" команду "Юти".

Він став засновником компанії Qualtrics, яка займається розробкою програмного забезпечення і базується в штаті Юта. У 2019 році компанія SAP викупила її за 8 мільярдів доларів.

Qualtrics був одним зі спонсорів "Юти Джаз". І навіть міг нанести свій логотип на форму команди, коли клубам дозволили це робити. Однак замість цього туди нанесли логотип компанії з дослідження раку 5ForTheFight.

| “I believe that Ryan and Ashley embody the things that we hold dear as a family. I have every confidence that they will move the team to the next level, while honoring our history, our common goals and our work.”



» https://t.co/97PO6aThy5 — utahjazz (@utahjazz) October 28, 2020

Угода про продаж "Юта Джаз" повинна бути схвалена радою керівників НБА.

Продаж "Юти Джаз" не став рекордним навіть для НБА. У 2019 році російський мільярдер Михайло Прохоров продав свою частку в "Бруклін Нетс" за 2,35 мільярда доларів. Саме ця сума є рекордною для світу спорту. До цього рекордом в НБА була купівля "Х'юстон Рокетс" за 2,2 мільярда доларів у 2017 році.