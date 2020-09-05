Клуб Милевского выгнал тренера за отказ поддержать Лукашенко
Брестское "Динамо", за которое выступает экс-футболист сборной Украины Артем Милевский, расторгло контракт с тренером вратарей Василием Хомутовским.
Контракт с 42-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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"Василий Хомутовский покидает команду. Контракт с 42-летним специалистом расторгнут по согласию сторон. Коллектив футбольного клуба "Динамо-Брест" благодарит Василия за высокий профессионализм и самоотдачу в работе. Успехов в дальнейшей карьере", – говорится в официальном Instagram команды.
13 августа Хомутовский обратился к представителям силовых структур страны и критиковал их за насилие. Он отметил, что некоторые силовики уже "взяли кровь на руки", и напомнил, что белорусы требуют проведения честных выборов.
Поклонники клуба уже назвали такой поступок руководства позором.
"Больше нет желания ходить смотреть игры пролукашевского клуба", "О, позиция клуба ясна, поддерживайте дальше режим насилия и беззакония. Дальше нам не по пути. Отписка", "Поздравляю! "Динамо-Брест" успешно приземлилась на дно", "Позор", – написали пользователи в комментариях.
Протесты в Беларуси: что известно
- В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. Результаты показали, что победил якобы Александр Лукашенко. Это стало причиной массовых протестов в стране.
- Согласно результатам независимых экзитполов, победу одержала соперница Лукашенко Светлана Тихановская. Это возмутило граждан. Они вышли на мирные демонстрации.
- Бойцы ОМОНа устроили жесткий разгон протестующих. Они били их, применяли оружие и задерживали.
- 11 августа началась всенародная забастовка. Работники предприятий саботировали работу, требуя отставки Лукашенко. Протесты и забастовки продолжаются до сих пор. Лукашенко же на уступки не идет.