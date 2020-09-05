Брестское "Динамо", за которое выступает экс-футболист сборной Украины Артем Милевский, расторгло контракт с тренером вратарей Василием Хомутовским.

Контракт с 42-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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"Василий Хомутовский покидает команду. Контракт с 42-летним специалистом расторгнут по согласию сторон. Коллектив футбольного клуба "Динамо-Брест" благодарит Василия за высокий профессионализм и самоотдачу в работе. Успехов в дальнейшей карьере", – говорится в официальном Instagram команды.

13 августа Хомутовский обратился к представителям силовых структур страны и критиковал их за насилие. Он отметил, что некоторые силовики уже "взяли кровь на руки", и напомнил, что белорусы требуют проведения честных выборов.

Поклонники клуба уже назвали такой поступок руководства позором.

"Больше нет желания ходить смотреть игры пролукашевского клуба", "О, позиция клуба ясна, поддерживайте дальше режим насилия и беззакония. Дальше нам не по пути. Отписка", "Поздравляю! "Динамо-Брест" успешно приземлилась на дно", "Позор", – написали пользователи в комментариях.

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