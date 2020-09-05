Клуб Мілевського вигнав тренера за відмову підтримати Лукашенка
Брестське "Динамо", за яке виступає ексфутболіст збірної України Артем Мілевський, розірвало контракт з тренером воротарів Василем Хомутовським.
Контракт з 42-річним фахівцем розірваний за згодою сторін. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
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"Василь Хомутовський, залишає команду. Контракт з 42-річним фахівцем розірваний за згодою сторон. Колектив футбольного клубу "Динамо-Брест" дякує Василю за високий професіоналізм і самовіддачу в роботі. Успіхів в подальшій кар'єрі", – йдеться в офіційному Instagram команди.
13 серпня Хомутовський звернувся до представників силових структур країни і критикував їх за насильство. Він зазначив, що деякі силовики вже "взяли кров на руки", і нагадав, що білоруси вимагають проведення чесних виборів.
Шанувальники клубу вже назвали такий вчинок керівництва ганьбою.
"Більше немає бажання ходити дивитися ігри пролукашевського клубу", "О, позиція клубу ясна, підтримуйте далі режим насильства і беззаконня. Далі нам не по дорозі. Відписка", "Вітаю! "Динамо-Брест" успішно приземлилася на дно", "Ганьба", – написали користувачі в коментарях.
Протести у Білорусі: що відомо
- У Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори. Результати показали, що переміг нібито Олександр Лукашенко. Це стало причиною масових протестів у країні.
- Згідно з результатами незалежних екзитполів, перемогу здобула суперниця Лукашенка Світлана Тихановська. Це обурило громадян. Вони вийшли на мирні демонстрації.
- Бійці ОМОНу влаштували жорсткий розгін протестувальників. Вони били їх, застосовували зброю та затримували.
- 11 серпня почався всенародний страйк. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи відставки Лукашенка. Протести та страйки тривають дотепер. Лукашенко ж на поступки не йде.