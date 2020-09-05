Брестське "Динамо", за яке виступає ексфутболіст збірної України Артем Мілевський, розірвало контракт з тренером воротарів Василем Хомутовським.

Контракт з 42-річним фахівцем розірваний за згодою сторін. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Василь Хомутовський, залишає команду. Контракт з 42-річним фахівцем розірваний за згодою сторон. Колектив футбольного клубу "Динамо-Брест" дякує Василю за високий професіоналізм і самовіддачу в роботі. Успіхів в подальшій кар'єрі", – йдеться в офіційному Instagram команди.

13 серпня Хомутовський звернувся до представників силових структур країни і критикував їх за насильство. Він зазначив, що деякі силовики вже "взяли кров на руки", і нагадав, що білоруси вимагають проведення чесних виборів.

Шанувальники клубу вже назвали такий вчинок керівництва ганьбою.

"Більше немає бажання ходити дивитися ігри пролукашевського клубу", "О, позиція клубу ясна, підтримуйте далі режим насильства і беззаконня. Далі нам не по дорозі. Відписка", "Вітаю! "Динамо-Брест" успішно приземлилася на дно", "Ганьба", – написали користувачі в коментарях.

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