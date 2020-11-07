Ход подсчета голосов на президентских выборах в США не оставил равнодушным и мир спорта. Особенно, когда появились причины для шутки.

Президент США Дональд Трамп резко высказался, что следует остановить подсчет голосов. Особенно это касается в тех штатах, где Трамп проигрывает своему сопернику Джо Байдену. По этому поводу он опубликовал довольно короткий, но содержательный твит "STOP THE COUNT!".

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STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

По аналогии с Трампом решили действовать и в английском "Саутгемптоне". Команда вышла в лидеры АПЛ после восьмого тура. Поэтому при условии "остановки подсчета" именно "святые" станут чемпионами АПЛ, что с командой никогда не было.