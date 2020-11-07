Перебіг підрахунку голосів на президентських виборах в США не залишив байдужим і світ спорту. Особливо, коли з'явилися причини для жарту.

Президент США Дональд Трамп різко висловився, що слід зупинити підрахунок голосів. Особливо це стосується у тих штатах, де Трамп програє своєму супернику Джо Байдену. З цього приводу він опублікував доволі короткий, але змістовний твіт "STOP THE COUNT!".

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STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

За аналогією до Трампа вирішили діяти і в англійському "Саутгемптоні". Команда вийшла в лідери АПЛ після восьмого туру. Тож за умови "зупинки підрахунку" саме "святі" стануть чемпіонами АПЛ, що з командою ніколи не було.