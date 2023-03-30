Украинец признан лучшим в матче: клуб Леня впервые за 17 лет пробился в плей-офф НБА

Коллектив, за который выступает украинский баскетболист, добился давно не виденного для себя результата. Алексея Леня признали лучшим в матче.

Сакраменто Кингз, за который выступает Лень, гарантировал себе плей-офф победой над Портленд Трейлом Блейзерсом. Таким образом, команда украинца прервала самую длинную серию без плей-офф НБА, которая длилась 17 лет.

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Внес большой вклад

В выездном поединке Сакраменто, за который Алексей выступает уже второй сезон, разгромил Портленд – 120:80. Украинец за 16 минут, проведенных на паркете, записал на свой счет 5 очков и сделал 8 подборов. По итогам игры Лень был признан лучшим игроком оборонного плана в своей команде, получив соответствующую награду.

Отметим, что благодаря этой победе Сакраменто досрочно за семь туров до завершения регулярного чемпионата гарантировал себе место в плей-офф впервые за 17 лет. В последний раз в матчах на вылет "короли" участвовали в сезоне 2005/2006, проиграв в первом же раунде Сан-Антонио. Алексей Лень в текущем сезоне провел 19 матчей за Сакраменто. Этот плей-офф НБА станет вторым в его карьере. Впервые украинец попал из Вашингтон Визардс в 2021 году.

Алексей Лень с наградой / твиттер Сакраменто

Видео вручения трофея украинцу:

Как Алексей Лень попал в НБА