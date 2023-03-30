Сакраменто Кінгз, за який виступає Лень, гарантував собі плей-оф перемогою над Портленд Трейл Блейзерс. Таким чином команда українця перервала найдовшу серію без плей-оф НБА, яка тривала 17 років.

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Зробив великий внесок

У виїзному поєдинку Сакраменто, за який Олексій виступає вже другий сезон, розгромив Портленд — 120:80. Українець за 16 хвилин, проведених на паркеті, записав на свій рахунок 5 очок та зробив 8 підбирань. За підсумками гри Лень був визнаний найкращим гравцем оборонного плану у своїй команді, отримавши відповідну нагороду.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Сакраменто достроково, за сім турів до завершення регулярного чемпіонату, гарантував собі місце у плей-офф уперше за 17 років. Востаннє в матчах на виліт "королі" брали участь у сезоні 2005/2006, програвши в першому ж раунді Сан-Антоніо. Олексій Лень у поточному сезоні провів 19 матчів за Сакраменто. Цей плей-офф НБА стане другим у його кар'єрі. Вперше українець туди потрапив з Вашингтон Візардс у 2021 році.

Олексій Лень з нагородою / твітер Сакраменто

Відео вручення трофея українцю:

Як Олексій Лень потрапив у НБА