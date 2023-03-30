Сакраменто Кінгз, за який виступає Лень, гарантував собі плей-оф перемогою над Портленд Трейл Блейзерс. Таким чином команда українця перервала найдовшу серію без плей-оф НБА, яка тривала 17 років.
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Зробив великий внесок
У виїзному поєдинку Сакраменто, за який Олексій виступає вже другий сезон, розгромив Портленд — 120:80. Українець за 16 хвилин, проведених на паркеті, записав на свій рахунок 5 очок та зробив 8 підбирань. За підсумками гри Лень був визнаний найкращим гравцем оборонного плану у своїй команді, отримавши відповідну нагороду.
Зазначимо, що завдяки цій перемозі Сакраменто достроково, за сім турів до завершення регулярного чемпіонату, гарантував собі місце у плей-офф уперше за 17 років. Востаннє в матчах на виліт "королі" брали участь у сезоні 2005/2006, програвши в першому ж раунді Сан-Антоніо. Олексій Лень у поточному сезоні провів 19 матчів за Сакраменто. Цей плей-офф НБА стане другим у його кар'єрі. Вперше українець туди потрапив з Вашингтон Візардс у 2021 році.
Олексій Лень з нагородою / твітер Сакраменто
Відео вручення трофея українцю:
Як Олексій Лень потрапив у НБА
- Свій баскетбольний шлях українець розпочав у БК Дніпро. Згодом за результатами опитування генеральних менеджерів команд НБА Олексій увійшов в список запрошених до "зеленої кімнати" драфту НБА, куди запрошують найперспективніших учасників, щоб після оголошення своїх імен з'явитися на сцені для рукостискання з комісіонером ліги Девідом Стерном.
- Олексій був одним з головних претендентів на перемогу у щорічному відборі нових гравців НБА США і претендував на участь у клубі Клівленд Кавальєрз.
- В результаті Лень був обраний Фінікс Санз під п’ятим номером на драфті. Такий високий номер представник України отримав вперше в історії. Раніше рекорд належав Віталію Потапенку, якого Клівленд Кавальерз обрав під 12-м "піком" у 1996-му.
- Відразу після оголошення вибору Фінікса Олексій дав короткий коментар, під час якого, крім стандартних для таких моментів фраз, продемонстрував підкладку свого піджака — вона була синього і жовтого кольору: "Пишаюсь тим, що я українець. Спасибі моєму кравцеві за цей костюм"