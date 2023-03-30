Сакраменто Кингз, за который выступает Лень, гарантировал себе плей-офф победой над Портленд Трейлом Блейзерсом. Таким образом, команда украинца прервала самую длинную серию без плей-офф НБА, которая длилась 17 лет.
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Внес большой вклад
В выездном поединке Сакраменто, за который Алексей выступает уже второй сезон, разгромил Портленд – 120:80. Украинец за 16 минут, проведенных на паркете, записал на свой счет 5 очков и сделал 8 подборов. По итогам игры Лень был признан лучшим игроком оборонного плана в своей команде, получив соответствующую награду.
Отметим, что благодаря этой победе Сакраменто досрочно за семь туров до завершения регулярного чемпионата гарантировал себе место в плей-офф впервые за 17 лет. В последний раз в матчах на вылет "короли" участвовали в сезоне 2005/2006, проиграв в первом же раунде Сан-Антонио. Алексей Лень в текущем сезоне провел 19 матчей за Сакраменто. Этот плей-офф НБА станет вторым в его карьере. Впервые украинец попал из Вашингтон Визардс в 2021 году.
Алексей Лень с наградой / твиттер Сакраменто
Видео вручения трофея украинцу:
Как Алексей Лень попал в НБА
- Свой баскетбольный путь украинец начал в БК Днепр. По результатам опроса генеральных менеджеров команд НБА Алексей вошел в список приглашенных в "зеленую комнату" драфта НБА, куда приглашают самых перспективных участников, чтобы после объявления своих имен появиться на сцене для рукопожатия с комиссионером лиги Дэвидом Стерном.
- Алексей был одним из главных претендентов на победу в ежегодном отборе новых игроков НБА США и претендовал на участие в клубе Кливленд Кавальерс.
- В результате Лень был избран Финиксом Санзом под пятым номером на драфте. Такой высокий номер представитель Украины впервые получил в истории. Ранее рекорд принадлежал Виталию Потапенко, которого Кливленд Кавальерз выбрал под 12-м "пиком" в 1996-м.
- Сразу после объявления выбора Финикса Алексей дал краткий комментарий, во время которого, кроме стандартных для таких моментов фраз, продемонстрировал подкладку своего пиджака — она была синего и желтого цвета: "Горжусь тем, что я украинец. Спасибо моему портному за этот костюм"