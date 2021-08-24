Клочкова заявила, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости и вспомнила о Баюл

Самая титулованная спортсменка Украины Яна Клочкова заявила, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости. Выдающаяся пловчиха считает это проявлением плохого отношения к спортсменам.

Клочкова: Приходится задумываться о том, как быть и что делать

Клочкова считает важным присутствие олимпийских чемпионов и титулованных спортсменов на праздновании Дня Независимости Украины.

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"Считаю важным присутствие олимпийских чемпионов и титулованных спортсменов на таких праздниках, как 30-летие Дня Независимости Украины. Это люди, благодаря которым нашу страну узнают за рубежом, играет гимн нашей страны, поднимается флаг", – сказала Яна.

Вместе с тем, Клочкова отметила, что не получила приглашения. В этом контексте она упомянула о фигуристке Оксане Баюл, которая недавно отказалась от украинского гражданства. Баюл первая украинская олимпийская чемпионка.

Меня, титулованную спортсменку нашей страны, не пригласили, но, как мы все знаем, олимпийская чемпионка Оксана Баюл недавно отказалась от своего украинского гражданства. Возможно, таким эмоциональным поступком она хочет показать правительству, что мы теряем наших олимпийских чемпионов,

– сказала Клочкова.

Пловчиха добавила, что из-за нехватки поддержки в родном государстве спортсмены прибегают к таким решениям, как Баюл.

"Наверное, из-за того, что мы становимся ненужными, не находим поддержку в нашей стране, приходится совершать такие поступки. В такой день, как сегодня, это отношение к нам проявляется. Конечно, все это очень печально и наводит на грустные мысли. Приходится задумываться о том, как быть и что делать", – резюмировала бывшая спортсменка.

Что известно о Яне Клочковой