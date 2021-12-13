Ключевые биатлонисты сборной Украины пропустят последний этап Кубка мира в 2021 году

Мужская сборная Украины выступит резервным составом на четвертом этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси. Нашу сборную представят всего трое биатлонистов.

Сборная Украины выступит резервным составом

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что на последнем этапе Кубка мира в 2021 году Украина выступит неосновным составом.

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Наставник мужской команды Юрай Санитра заявлял, что основа команды не выступит в Анси из-за "особенностей" подготовки к Олимпийским играм 2022 в Пекине.

На Кубке мире в Анси не будут выступать:

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цимбал.

Эти биатлонисты отправят на сбор в Италию.

По словам Брынзака, в Анси выступят трое биатлонистов, которые готовились к сезону с командой "А". Речь идет об Артеме Тищенко, Тарасе Лесюке и Руслане Ткаленко.

Украинцы примут участие только в спринте, после чего присоединятся к команде на сборе в Италии. Причина в том, что в Анси состоится лишь одна гонка, результат которой будет учтен в Кубке наций. Этой гонкой будет спринт.

Что касается женской сборной, то она будет представлена в Анси основным составом.

Расписание Кубка мира в Анси