"Он – топ-человек": лидер Эвертона в восторге от Миколенко
Источник:ФК Эвертон
Дуайт Макнил, ключевой полузащитник Эвертона, выразил свое восхищение своим украинским одноклубником Виталием Миколенко. Он отметил, что игрок не только хороший футболист, но и человек.
Он отметил, что их сплоченность видна как на домашних, так и на выездных матчах, и сейчас они хорошо ладят между собой. Макнил подчеркнул, что Миколенко активно совершенствует свой английский язык, что способствует улучшению коммуникации в команде.
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Что говорит игрок о Миколенко
Он также отметил высокое качество игры Миколенко:
"Он – класс. Мы сидим рядом в раздевалке в дни матчей – как дома, так и на выезде. Он замечательный. Он мне очень нравится, и мы хорошо общаемся.
Сейчас его английский действительно стал хорошим, он больше вовлечен в разговоры, что хорошо. Он – топ-человек, и вы видите его качество как игрока. Он очень хорошо играет в этом сезоне".
Также игрок отметил, что Миколенко влияет на игру на обеих половинах поля. Также Макнил сказал вспомнил о понимании без слов.
"Ты имеешь такое взаимопонимание, только когда играешь с кем-то постоянно. Вы узнаете больше друг о друге без слов, это просто становится естественным. Мы это сейчас понимаем. Мы знаем, как каждому из нас нравится работать и как мы можем помочь друг другу. Играть с ним – замечательно", – добавил он.
Что известно о выступлениях Миколенко в АПЛ
- Миколенко перешел в Эвертон в январе 2022 года. В нынешнем сезоне украинец провел 24 матча за Ирисок во всех турнирах, забив два гола.
- Эвертон занимает 18-е место в АПЛ, отставая на одно очко от позиции, что позволяет сохранить место в элите. В следующем матче команда Миколенко сыграет на выезде против Манчестер Сити 10 февраля.