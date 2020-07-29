Лидер киевского "Динамо" Беньямин Вербич был прооперирован в Мюнхене (Германия). Игрок получил травму в конце сезона 2019/2020.

26-летний Вербич сообщил, что успешно перенес операцию в своем инстаграме. Вербич опубликовал фото из больничной палаты, сообщает 24 канал.

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Что известно о травме Вербича

Беньямин получил травму в последних матчах "Динамо" в сезоне. В частности, футболист не смог продолжить поединок 31 тура УПЛ против "Зари",

Словенский полузащитник покинул поле уже на старте матча. Он держался за пах.

В интервью клубному сайту "Динамо" Беньямин рассказал, что отправился во время отпуска домой, однако не смог отдохнуть за травмы.

Вербич признался, что чувствовал боль, хоть не тренировался.



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Успеет ли Вербич восстановиться

Сроки восстановления Вербича пока не сообщаются.

По предварительной информации, сезон УПЛ 2020/2021 стартует 22 августа. Матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" должен состояться 25 августа.

Кроме того, "Динамо" 15 или 16 сентября стартует в квалификации Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Вербич сыграл 37 матчей за киевлян. В его активе 14 голов и 3 результативные передачи.