Лідер київського "Динамо" Беньямін Вербич був прооперований у Мюнхені (Німеччина). Гравець зазнав травми наприкінці сезону 2019/2020.

26-річний Вербич повідомив, що успішно переніс операцію у своєму інстаграмі. Вербич опублікував фото з лікарняної палати, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про травму Вербича

Беньямін зазнав ушкодження в останніх матчах "Динамо" у сезоні. Зокрема, футболіст не зміг продовжити поєдинок 31 туру УПЛ проти "Зорі",

Словенський півзахисник покинув поле вже на старті матчу. Він тримався за пах.

В інтерв'ю клубному сайту "Динамо" Беньямін розповів, що вирушив під час відпустки додому, однак не зміг відпочити через травму.

Вербич зізнався, що відчував біль, хоч не тренувався.



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Чи встигне Вербич відновитися

Терміни відновлення Вербича поки не повідомляються.

За попередньою інформацією, сезон УПЛ 2020/2021 стартує 22 серпня. Матч за Суперкубок України між "Динамо" і "Шахтарем" повинен відбутися 25 серпня.

Окрім того, "Динамо" 15 або 16 вересня стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів.

У минулому сезоні Вербич відіграв 37 матчів за киян. У його активі 14 голів та 3 результативні передачі.