"Клин клином": Василий Вирастюк изменил жене и в четвертый раз стал отцом

Легендарный украинский стронгмен Василий Вирастюк рассказал о новой возлюбленной, которая родила ему четвертого сына. Малыша назвали Владимиром.

Обладатель титула самого сильного человека мира 2004 года Василий Вирастюк в четвертый раз стал отцом. 49-летнему стронгмену и народному депутату 9 месяцев назад родила сына новая возлюбленная.

Читайте также Седьмой нокаут подряд: украинец Рогава одержал зрелищную победу в первом раунде

У Вирастюка родился четвертый сын

В интервью Славе Демину в его одноименном проекте Василий Вирастюк рассказал о романе с третьей возлюбленной Ириной, с которой он познакомился еще 5 лет назад, однако отношения у них завязались только после начала полномасштабной войны.

"Мы с женой Инной были в ресторане. Это происходило в Ивано-Франковске и подошла группа девушек чисто сфотографироваться. Это было наше первое знакомство. Где-то как раз был 2019 год. Это вот первое случайное знакомство, мы нашли потом по фейсбуку, можно легко отследить. Это [начало активного общения] уже был 2021 год. Увлечение уже пришло потом, в процессе, как раз полномасштабного.

У меня начались отношения, когда жена уехала заграницу и находилась там. Ну, я думаю что это, как говорят, клин клином, потому что я тот поступок воспринял также изменой с ее стороны. Потому что сделала по-своему. Можно было бы говорить, если бы мы проживали в Бородянке или в Броварах и они [россияне] находились. А она говорит: "Ты знаешь, я поеду за границу". Тогда так, окей мы спасаем детей", – сказал Вирастюк.

Добавим, что Василий Вирастюк развелся со своей второй женой Инной. Сейчас уже экс-супруга требует немалую сумму ежемесячных алиментов и это в разы преувеличивает его возможности.