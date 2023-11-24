Ни слова о подготовительных боях: Ломаченко хочет вернуться на ринг титульным поединком

Много разговоров бурлит вокруг предстоящего возвращения в ринг Василия Ломаченко. В СМИ даже фигурировала информация о бое против бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа.

Даже сообщалось, что боксеры, которые могли сразиться еще зимой 2022-го, проведут бой весной 2024-го. Также в печати называли февраль в следующем году, как дату возвращения Василия на ринг

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Климас: Ожидаем, что Лома вернется в следующем году

Перед этим были слухи о возможном уходе на пенсию украинского боксера. Однако его менеджер Эгис Климас и глава Top Rank Боб Арум опровергли данную информацию, заверив, что Ломаченко обязательно выйдет в ринг.

Все тот же Эгис Климас сообщил поклонникам бокса и лично Василию Ломаченко, что украинец серьезно настроен на свой следующий поединок. Василий не хочет долго готовиться к титульному поединку из-за подготовительного боя, а сразу вернуться на ринг во встрече за пояс.

Ожидаем, что Лома вернется в будущем году. После так называемого поражения от Хейни он решил в этом году не возвращаться. У него все нормально, скоро будем искать соперника на бой. Сразиться просто ради боя Ломаченко не будет, он хочет сразу выходить на титульный поединок. Увидим, что удастся сделать. Легкий вес? Да, он остается в 135 фунтах,

– заявил менеджер Ломаченко.

Отметим, что последний раз Ломаченко выходил в ринг еще в мае 2023-го, когда проиграл Дэвину Хейни и потерял еще одну возможность стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Это было болезненное поражение для украинца, которого он вообще не заслуживал. Ведь в ту ночь боксировал гораздо лучше своего соперника из США, а победа Хейни была очень спорной и вызвала много вопросов к судейским запискам.

Это была уже вторая попытка Ломаченко стать абсолютом в своем дивизионе. Перед этим он проиграл в бою за абсолют Теофимо Лопесу, но тогда Василий показывал не столь отличный уровень бокса, как во встрече с Хейни.