Менеджер Усика рассказал, как влияет на украинца трэш-ток от Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри 18 мая на "Kingdom Arena" проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира. Сейчас оба боксера находятся в тренировочных лагерях, где готовятся к эпохальной битве.

Однако, если украинский чемпион делает это почти полностью в закрытом режиме и концентрируется на поединке, то “Цыганский король” продолжает вести себя эпатажно. Он постоянно пытается задеть Александра Усика, обращаясь к нему в присущем для себя пренебрежительном стиле.

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Пустая трата времени от Фьюри

Менеджер украинского боксера Эгис Климас признался, как влияет на Александра Усика трэш-ток от обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. По его словам, попытки вывести из равновесия украинца не приносят никакого эффекта.

Высказывания Фьюри вообще не влияют на Усика. Совсем никак. Он даже не слушает, что кто-то ему говорит. Усик не думает об этом. Вы можете сказать ему все, что захотите, но он не думает об этом. Он это не слушает. Тем более когда ему что-то говорят люди вроде Тайсона Фьюри,

– сказал Климас.

Более того, Эгис заявил, что украинский чемпион просто сосредоточен на себе, и его даже не волнует, что Фьюри будет делать на ринге.

Александр знает, что он будет делать на ринге. Он остановит Тайсона Фьюри,

– добавил менеджер.

. Ранее относительно трэш-тока британца высказывался бывший чемпион мира Карл Фроч. Он считает, что такое поведение Тайсона Фьюри может сыграть с ним злую шутку

Напомним, что в столице Саудовской Аравии во время боя Усик – Фьюри на кону будут стоять пояса WBC, WBA, WBO и IBF. Победитель станет первым абсолютом хевивейта за последнюю четверть века.