Кличко волнуется перед боем Усик – Джошуа: Александр может отомстить британцу

Легендарный боксер Владимир Кличко уже с нетерпением ждет бой своего земляка Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Этот поединок войдет в историю бокса.

Кличко в ожидании чемпионского боя

45-летний боксер из Украины в 2017 году встречался с Джошуа. Теперь наступила очередь, когда Владимир Кличко будет поддерживать Александра Усика как болельщик.

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Именно британец отправил Кличко-младшего на пенсию. Владимир прокомментировал предстоящий долгожданный поединок. Украинец ожидает интересный поединок, который будет волнующим для Кличко. Об этом он написал на своей странице в твиттере, добавив постер поединка.

Интересное противостояние Джошуа и Усика. В ожидании очередной чемпионской борьбы. Это очень волнительно для меня,

– рассказал Владимир Кличко.

Перед поединком Усик имел совместный ужин с Владимиром. Во время Кличко-младший мог дать советы Александру, как правильно действовать на ринге против британца.

25 сентября Александр Усик может отомстить Джошуа за поражение Владимира Кличко. Бой состоится на стадионе "Тоттехнем" в Лондоне.

Поединок рассудит британский рефери. А фанаты на все 100% заполнят трибуны арены.

Усик – Джошуа / Инфографика Спорт 24