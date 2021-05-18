Экс-тренер Кличко рассказал, что в предыдущие годы говорил о возвращении Кличко. Если раньше над ним смеялись, то теперь ситуация изменилась.

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"Последние 2 – 3 года я говорил людям, что Владимир вернется. Все смеялись надо мной, и что теперь? Теперь никто уже не смеется", – сказал тренер.

Али Башир рассказал, что хорошо знает Кличко, ведь сохранил с украинцем прочные отношения. Также тренер обратил внимание на форму Владимира.

В течение последних лет я постоянно приезжаю в Украину, даже после того, как Владимир якобы ушел из спорта. Я видел, как он тренируется. Я спрашивал себя, если он не собирается выступать, зачем он так тренируется? И я сказал себе, этот парень будет снова боксировать. Я говорил об этом в США,

– заявил Али Башир.



Владимир Кличко / Фото facebook.com/KlitschkoOfficial

Недавно Кличко в очередной раз заявил, что его интересует рекорд Формана. Американец в 45 лет и 9 месяцев стал самым возрастным чемпионом мира.

Для того, чтобы стать чемпионом, Кличко придется победить Тайсона Фьюри, который удерживает титул WBC, или Энтони Джошуа – действующего обладателя титулов WBA, WBO, IBF.

Али Башир убежден, что Кличко сможет победить не только Фьюри и Джошуа, но и бывшего чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

"Думаю, Владимир побьет рекорд Джорджа Формана и станет самым возрастным чемпионом тяжелого веса в истории. Он вернется и побьет любого из трех больших парней – Джошуа, Фьюри и Уайлдера", – резюмировал тренер.

Владимиру Кличко исполнилось 45 лет в марте.