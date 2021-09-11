Кличко или Усик: Джошуа назвал самого тяжелого соперника в своей карьере

Олимпийские чемпионы 2012 года Энтони Джошуа и Александр Усик встретятся в ринге 25 сентября. Прогнозируют, что Усик может стать самым большим испытанием в карьере Джошуа. Но британец не соглашается.

Джошуа: Усик, вероятно, второй

31-летний чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа считает, что самый тяжелый его поединок был против Владимира Кличко. Энтони победил украинца техническим нокаутом в 2017 году.

Кстати Худшее ощущение: Джошуа впервые рассказал о том, что произошло в бою с Кличко

Нет, Владимир Кличко, по моему мнению. Различные стили, совершенно разные стили. Но я думаю, на бумаге: десятилетнее царствование в ранге чемпиона мира в тяжелом весе, доминирование в дивизионе, 60 поединков, ход через поколения... Когда он перешел в профи? Он доминировал очень долгое время. И хорошо сработал. Поэтому для меня Кличко – это боец самого высокого уровня, а Усик, вероятно, второй,

– сказал Джошуа.