Время работает против нас, – Кличко на встрече в Госдепартаменте США призвал помочь Украине

Украинские действующие и бывшие спортсмены с начала полномасштабного вторжения активно пытаются отстаивать интересы родной страны на международных площадках, где их голос может быть услышан. Одним из таких представителей безусловно является бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Владимир Кличко.

Накануне он прибыл с визитом в США, где посетил ряд мероприятий. В частности, состоялись его встречи в Государственном департаменте.

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Важный месседж к американским политикам

Там титулованный спортсмен обратился к американским политикам и призвал немедленно помочь нашей стране. Он подчеркнул, что украинцы собственными силами готовы бороться за свободу, но им нужны средства и оружие:

Нам не нужны американские солдаты, войска НАТО в нашей стране, но нам нужны средства, нам нужно оружие. В войне мы можем защитить нашу страну, чтобы жить в демократии, чтобы жить как свободные мужчины и женщины в нашей стране, которая отбивается последние два года от бессмысленной, безапелляционной путинской России. И мы ожидаем этой поддержки.

Владимир Кличко отметил, что каждый день задержки помощи стоит Украине очень дорого и заявил, что поддержка Украины является важной составляющей мира для всей Европы.

"Если мы не получим ее сейчас, к концу года уже будет поздно. Время работает против нас. Сильнее Украина – это сильнее Европа. А Европа – один из давнейших надежных союзников США. Геополитика всегда была очень важна для американцев и США.

Если вы собираетесь ослабить Украину, вы ослабите Европу. Ведь мы не будем последними, кто потерпит неудачу из-за агрессии Путина. Нам нужно защитить восточную границу Европы. Защитите Украину сейчас, иначе будет уже поздно,

– сказал Кличко.

! Спикер Майк Джонсон с конца 2023 года отказывается выносить законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на рассмотрение Палате Представителей. Законопроект предусматривает 95 миллиардов долларов, из которых для нашей страны хотят выделить более 60 миллиардов.

Сообщается, что Владимир Кличко также встретился с Нэнси Пелоси, бывшим спикером Палаты представителей. Она заверила, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов и заявила, что наше государство в ближайшее время получит необходимое оружие и финансовую помощь.