Том Леффлер, колишній менеджер Володимира Кличка, оцінив перспективи українця повернутися у бокс. Леффлер зробив заяву на фоні поверння у бокс Майка Тайсона та Евандера Холіфілда.

В інтерв'ю для ютуб-каналу TheRingDigital Леффлер відзначив чудову форму Володимира. Про це повідомляє vRINGe.

До теми: Кличко хоче поквитатися з Ф'юрі: ексменеджер українця заговорив про повернення Володимира

Том сказав, що він та колишній тренер Кличка Джонатон Бенкс хочуть побачити повернення українця.

"Так, Майк Тайсон знову вийде битися. Володимир залишається у прекрасній формі. Я відвідував його в Маямі. Ми розмовляли про те, скільки він був чемпіоном, скільки шоу ми провели. Я б дуже хотів побачити його повернення", – сказав Леффлер.

Леффлер вважає, що Кличко може дати бій провідним супертяжам – Тайсону Ф'юрі, Деонтею Уайлдеру та Ентоні Джошуа.

Я думаю, він може побити всіх цих супертяжів. Він був дуже близький до перемоги над Джошуа. Я б дуже хотів, щоб він побився з Уайлдером. Я знаю, що він би хотів провести реванш з Ф'юрі,

– заявив Том.

Він додав, що не здивується, якщо Володимир повернеться і поб'є рекорд Джорджа Формена.

Що відомо про рекорд Формана? Джордж став найстаршим чемпіоном світу у 45 років. У 46 років Форман втратив пояс IBF. Кличку наразі 44 роки.

Повернення Кличка: головне

Володимир Кличко провів останній бій на професійному ринзі 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа.

У серпні 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри. Після цього з'являлися чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг.

Повідомлялося, що платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Сам боксер ухилятися від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.

Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду. Ймовірно, він має на увазі саме рекорд Формана.