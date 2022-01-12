Кличко и Фьюри устроили разборки из-за Усика

Легендарный украинский экс-боксер Владимир Кличко встал на защиту своего земляка Александра Усика после обвинений Тайсона Фьюри. Чемпион мира по версии WBC назвал Усика "маленьким стероидным боксером".

Кличко: Фьюри, ты живешь в стеклянном доме

Владимир Кличко обратился к Тайсону Фьюри в твиттере. Бывший чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF напомнил Тайсону, что тот употреблял допинг перед их поединком в ноябре 2015 года.

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Тайсон Фьюри, ты живешь в стеклянном доме, и кто-то должен забрать твои камни. Это было незадолго до нашего боя, когда у тебя действительно был положительный результат. Любой может погуглить. Держи себя в руках,

– написал Кличко.

К своему сообщению в твиттере 45-летний Кличко прикрепил высказывание писателя Роберта Льюиса Стивенсона: "Люди в стеклянных домах не должны бросаться камнями".

Это британский афоризм, который имеет значение: "Тот, кто сам не лишен недостатков, не должен критиковать других".

Ответ Фьюри

Тайсон Фьюри сенсационно победил Владимира Кличко в бою за титулы WBO, WBA, IBF. Боксеры должны были провести реванш, но Фьюри избежал второго боя и временно ушел из спорта.

33-летний Фьюри не замедлил с ответом и адресовал Кличко видео в твиттере. Тайсон показал пояса, которые отобрал у Владимира.

"Владимир, ты имеешь наглость вернуться после всех этих лет и открыть свой большой рот. Ты так и не нанес удара, я снял с тебя все пояса. Смотри, это раньше принадлежало тебе. Теперь они принадлежат мне, ты бесполезный доносчик. Продолжай мечтать", – сказал Тайсон.

Также в своем инстаграме Фьюри заверил, что ни Кличко, ни Усик никогда не смогут его победить.