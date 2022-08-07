Месси забил космический гол ударом через себя в ворота Клермона: роскошное видео

ПСЖ с яркой победы начал свой путь в новом сезоне французской Лиги 1. Парижане 6 августа разбили на выезде Клермон.

Невероятный гол от Лео

Уже на 9-й минуте ПСЖ забил быстрый гол и показал, кто станет фаворитом в этом противостоянии. Мяч в свой актив записал Неймар, пишет 24 канал.

Смотрите также Драмбаев посвятил свой дебютный гол в чемпионате Бельгии отцу, который воюет на передовой

Еще до перерыва мяч еще дважды побывал в воротах Клермона благодаря точным ударам Хакими и Маркиньоса. Месси не смог уйти с поля без забитого гола, поэтому в конце поединка устроил настоящую результативную феерию.

Сначала Лео мастерски обошел соперника, обыгрался в стеночку с Неймаром и очень легким ударом направил мяч мимо вратаря хозяев. Вот так Лионель совершил счет 0:4 в пользу ПСЖ.

Уже шесть минут спустя аргентинец оформил дубль и сделал это в невероятном стиле. Месси откликнулся на классное заброс в штрафную от Паредеса, принял мяч на грудь и в падение через себя забросил мяч за воротничок голкиперу Клермону. Счет в матче стал 0:5 по парижанам.

ПСЖ разгромил Клермон 0:5. Прекрасное начало сезона для парижан и Месси.

Видео второго гола Месси

. 13 августа ПСЖ во втором туре Лиги 1 примет Монпелье.