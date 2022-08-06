Первый гол для украинца является европейским первенством.

В 3 туре чемпионата Бельгии украинский игрок вышел в старте против Брюгге. На 69-й минуте ему удалось сравнять счет.

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Первый гол для украинца является европейским первенством.

В 3 туре чемпионата Бельгии украинский игрок вышел в старте против Брюгге. На 69-й минуте ему удалось сравнять счет.

Этим летом Александр впервые перешел в иностранный клуб. На правах аренды до конца нынешнего сезона украинца подписал бельгийский Варегем.

Украинец дебютировал за новую команду в матче против Серена (2:0). Еще 90 минут Драмбаев провел в матче второго тура с Антверпеном (0:1).

Видео гола

Напомним, что в команде гостей выступает украинский защитник Эдуард Соболь. Он появился на поле на 75-й минуте. Для Эдуарда в трех матчах нового сезона этот выход на смену стал вторым. Еще один матч – против Эйпена (1:2) во втором туре – он начинал с первых минут.

Драмбаев посвятил свой гол отцу, находящемуся на передовой. Об этом он поделился в своем инстаграмме.

Этот гол был не только для меня. Он также посвящен моему отцу и всем пострадавшим от войны в Украине,

– написал футболист.

Отметим, что отец Драмбаева сейчас находится на передовой – он уже успел раниться, а авто, в котором он передвигался с собратьями попало под обстрел и сгорело.

Что известно о футболисте