Неймовірний гол від Лео

Вже на 9-й хвилині ПСЖ забив швидкий гол та показав, хто буде фаворитом у цьому протистоянні. М'яч у свій актив записав Неймар, пише 24 канал.

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Ще до перерви м'яч ще двічі побував у воротах Клермона завдяки точним ударам Хакімі та Маркіньйоса. Мессі ж не зміг піти з поля без забитого голу, тому наприкінці поєдинку влаштував справжню результативну феєрію.

Спершу Лео майстерно обійшов суперника, обігрався у стіночку з Неймаром та дуже легким ударом надіслав м'яч повз воротаря господарів. Ось так Ліонель зробив рахунок 0:4 на користь ПСЖ.

Вже через шість хвилин аргентинець оформив дубль і зробив це у неймовірному стилі. Мессі відгукнувся на класне закидання у штрафний від Паредеса, прийняв м'яч на груди та у падіння через себе закинув м'яч за комірець голкіперу Клермона. Рахунок у матчі став 0:5 за парижанами.

Після чого фанати суперника несподівано почали скандувати ім'я аргентинського нападника.

ПСЖ розгромив Клермон 0:5. Чудовий початок сезону для парижан та Мессі.

Відео другого голу Мессі

До слова. 13 серпня ПСЖ у другому турі Ліги 1 прийме Монпельє.