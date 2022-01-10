Клей Томпсон сыграл первый матч в сезоне: чемпион НБА пропустил 2,5 года из-за травм

Баскетболист Клей Томпсон сыграл первый матч в этом сезоне НБА. На паркет игрок Голден Стэйт не выходил 2,5 года из-за травм. Его возвращения ждали во всей НБА.

Две тяжелые травмы

13 июня 2019 года Клей Томпсон сыграл в финале плей-офф НБА против Торонто Рэпторс. Это была шестая игра серии, в которой канадская команда победила и завоевала титул чемпиона. Томпсон в этом матче получил травму – разрыв крестообразной связки левого колена. Из-за нее он был вынужден пропустить весь следующий сезон.

В 2020 году Томпсон восстановился от повреждения. Но на тренировке перед стартом нового сезона получил новую травму – разрыв ахиллова сухожилия на правой ноге. Его снова ожидал долгий период лечения и восстановления.

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941 день без игры

Команда все это время была вынуждена играть без одного из своих лидеров. В целом Голден Стэйт переживал сложные времена в отсутствие Томпсона (тогда же команду покинул и Кевин Дюрент, который тоже был травмирован). Если до этого ГСВ трижды за четыре сезона стали чемпионами НБА (2015, 2017 и 2018 годах), то следующие два сезона даже не выходили в плей-офф (однажды провалились в плей-ин).

Всего Томпсон не выходил на паркет 941 день. Он пропустил 177 матчей.

Стоит отметить, что за время больничного игрок заработал больше, чем до этого. К 2019 году он получил 78,8 миллиона долларов. А за 2,5 года в лазарете команды – 84,3 миллиона долларов.

И все же возвращение Томпсона таки произошло. 9 января 2022 года он сыграл первый матч – дома против Кливленд Кавальерс. Ему доверили место в стартовом составе, и он сыграл в общей сложности 20 минут, за которые набрал 17 очков (реализовал 4 из 10 двухочковых и 3 из 8 трехочковых) а также сделал 3 подбора, 1 передачу и 1 блокшот.

А его данк среди двух соперников даже попал в топ-10 моментов дня в НБА, заняв второе место.

В этой игре он достиг отметки в 1800 трехочковых (в 616 матче). Быстрее в НБА это сделал лишь его партнер по команде Стефен Карри (545 матчей).