Дві важкі травми

13 червня 2019 року Клей Томпсон зіграв у фіналі плей-офф НБА проти Торонто Репторс. Це була шоста гра серії, в якій канадська команда перемогла та здобула титул чемпіона. Томпсон в цьому матчі отримав травму – розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Через неї він був змушений пропустити весь наступний сезон.

У 2020 році Томпсон відновився від ушкодження. Але на тренуванні перед стартом нового сезону отримав нову травму – розрив ахіллового сухожилля на правій нозі. На нього знову очікував довгий період лікування та відновлення.

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941 день без гри

Команда весь цей час була змушена грати без одного зі своїх лідерів. Загалом Голден Стейт переживав складні часи за відсутності Томпсона (тоді ж команду покинув і Кевін Дюрент, який теж був травмований). Якщо до цього ГСВ тричі за чотири сезони стали чемпіонами НБА (у 2015, 2017 та 2018 роках), то наступні два сезони навіть не виходили в плей-офф (одного разу провалилися в плей-ін).

Загалом Томпсон не виходив на паркет 941 день. Він пропустив 177 матчів.

Варто відзначити, що за час лікарняного гравець заробив більше, аніж до цього. До 2019 року він отримав 78,8 мільйона доларів. А за 2,5 роки в лазареті команди – 84,3 мільйона доларів.

Та все ж повернення Томпсона таки відбулося. 9 січня 2022 року він зіграв перший матч – вдома проти Клівленд Кавальєрс. Йому довірили місце у стартовому складі, і він зіграв загалом 20 хвилин, за які набрав 17 очок (реалізував 4 з 10 двоочкових та 3 з 8 триочкових) А також зробив 3 підбирання, 1 передачу та 1 блокшот.

А його данк поміж двох суперників навіть потрапив до топ-10 моментів дня в НБА, посівши друге місце.

В цій грі він досягнув позначки в 1800 триочкових (у 616 матчі). Швидше в НБА це зробив лише його партнер по команді Стефен Каррі (545 матчів).