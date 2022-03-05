На китайском телевидении не переводи выступление главы МОК, где он говорил о войне в Украине

4 марта стартовали Паралимпийские игры в Пекине. Наша команда в полном составе отправилась в Китай.

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс высказался против войны в Украине. Он призвал мир содействовать миру.

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Сегодня вечером, я хочу, я должен начать с послания миру. Как лидер организации, в основе которой лежит инклюзивность, где отмечают разнообразие и принимают отличия, я в ужасе от того, что происходит в мире сейчас,

– сказал глава МОК.

Однако хозяева Паралимпиады не желали, чтобы слова Парсонса слышали все. Во время трансляции мероприятия, на китайском государственном телевидении не перевели слова о войне в украине, которые произнес глава МОК.

Также на телевидении сбавили громкость, когда выступал Парсонс.

Китайское правительство воздержалось от критики вторжения и выступило против санкций США, Европы и других, введенных против России.

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