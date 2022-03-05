Голова Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс висловився проти війни в Україні. Він закликав світ сприяти миру.

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Сьогодні ввечері, я хочу, я повинен почати з послання миру. Як лідер організації, в основі якої лежить інклюзивність, де відзначають різноманітність і приймають відмінності, я в жаху від того, що відбувається у світі зараз,

– сказав глава МОК.

Проте господарі Паралімпіади не хотіли, щоб слова Парсонса чули всі. Під час трансляції заходу, на китайському державному телебаченні не переклали слова про війну в україні, які виголосив очільник МОК.

Також на телебаченні зменшили гучність, коли виступав Парсонс.

Китайський уряд утримався від критики вторгнення і виступив проти санкцій США, Європи та інших, запроваджених проти Росії.

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