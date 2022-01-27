Китай требует уплатить огромную сумму денег, – Гераскевич о проблеме на пути в Пекин
Источник:инстаграм Владислава Гераскевича
Уже 4 февраля в Пекине начнутся Олимпийские игры. Сборные из разных команд постепенно отправляются в Китай.
Проблемы с переправкой снаряжения
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил о проблемах, с которыми столкнулась команда, по дороге в Пекин. У сборной возникли проблемы со снаряжением.
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"Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз, связана с переправкой боб-саней, на которых Лидия Гунько будет соревноваться. Китайская сторона требует оплатить огромную сумму денег за ПЦР тестирования боб-саней и всех вещей, которые находятся в контейнере, в котором это все прибыло в Китай. Как вы думаете, откуда будут брать мазок?", – написал спортсмен в своем инстаграме.
Что известно о спортсменах
- Лидия Гунько – первая в истории Украины бобслеистка – участница Олимпиады.
- В олимпийском сезоне Гунько дважды поднималась на пьедестал. В ноябре 2021 года она в паре с Ириной Лещинский стала третьей в Альтенбергу на Кубке Европы, а уже в январе 2022-го Гунько выиграла "бронзу" с монобобу на Мировой серии в Винтерберге.
- Владислав Гераскевич выступил на восьми этапах Кубка мира в сезоне 2021/22. В общем зачете 23-летний скелетонист занял 16-е место.
- Гераскевич во второй раз представит Украину на Олимпийских играх.