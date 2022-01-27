Китай требует уплатить огромную сумму денег, – Гераскевич о проблеме на пути в Пекин

Уже 4 февраля в Пекине начнутся Олимпийские игры. Сборные из разных команд постепенно отправляются в Китай.

Проблемы с переправкой снаряжения

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил о проблемах, с которыми столкнулась команда, по дороге в Пекин. У сборной возникли проблемы со снаряжением.

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"Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз, связана с переправкой боб-саней, на которых Лидия Гунько будет соревноваться. Китайская сторона требует оплатить огромную сумму денег за ПЦР тестирования боб-саней и всех вещей, которые находятся в контейнере, в котором это все прибыло в Китай. Как вы думаете, откуда будут брать мазок?", – написал спортсмен в своем инстаграме.

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