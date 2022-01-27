Проблеми з переправленням спорядження
Український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив про проблеми, з якими зіштовхнулася команда, дорогою до Пекіну. У збірної виникли проблеми зі спорядженням.
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"Наша команда зіштовхнулась з черговою проблемою на шляху до Китаю. В цей раз, пов’язана з переправкою боб-саней, на яких Лідія Гунько буде змагатись.Китайська сторона вимагає сплатити величезну суму грошей за ПЦР тестування боб-саней та усіх речей, які знаходяться у контейнері, в якому це все прибуло у Китай. Як Ви думаєте, звідки будуть брати мазок?", – написав спортсмен у своєму інстаграмі.
Що відомо про спортсменів
- Лідія Гунько – перша в історії України бобслеїстка-учасниця Олімпіади.
- В олімпійському сезоні Гунько двічі підіймалася на п'єдестал. У листопаді 2021 року вона в парі з Іриною Ліщинської стала третьою в Альтенбергу на Кубку Європи, а вже в січні 2022-го Гунько виграла "бронзу" з монобобу на Світовій серії у Вінтербергу.
- Владислав Гераскевич виступив на вісьмох етапах Кубка світу у сезоні 2021/22. У загальному заліку 23-річний скелетоніст посів 16-е місце.
- Гераскевич вдруге представить Україну на Олімпійських іграх.