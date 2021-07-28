Ши Чжиюн – победитель Олимпиады-2016 в Рио. И именно ему принадлежали все три рекорда в весовой категории до 73 килограммов в рывке, толчке и сумме.

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На Олимпиаде-2020 ему удалось улучшить два своих показателя. В толчке он взял вес 198 килограммов. А в сумме – 364 килограмма. Каждый из рекордов был улучшен на один килограмм.

Стоит добавить, что в толчке Ши Чжиюн взял на восемь килограммов больше, чем ближайший преследователь. А в сумме опередил своих соперников на 18 килограммов.

Результаты соревнования по тяжелой атлетике. Мужчины до 73 кг.

Ши Чжиюн (Китай) – 364 кг (166+198 кг). Хулио Рубен Майора Перния (Венесуэла) – 346 кг (156+190 кг). Рахмат Эрвин Абдулла (Индонезия) – 342 кг (152+190 кг).

Стоит отметить, что в рывке Ши Чжиюн взял лишь 166 килограммов. Теперь это олимпийский рекорд. Мировой рекорд – 168 килограммов.