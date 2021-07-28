Ши Чжиюн – переможець Олімпіади-2016 в Ріо. І саме йому належали всі три рекорди у ваговій категорії до 73 кілограм – у ривку, поштовху та сумі.

Оце так Тренер надавав ляпасів дзюдоїстці перед її виступом на Олімпіаді: відео

На Олімпіаді-2020 йому вдалося покращити два свої показники. У поштовху він взяв вагу 198 кілограмів. А в сумі – 364 кілограми. Кожен з рекордів було покращено на один кілограм.

Варто додати, що в поштовху Ши Чжиюн взяв на вісім кілограмів більше, аніж найближчий переслідувач. А в сумі випередив своїх суперників на 18 кілограмів.

Результати змагання з важкої атлетики. Чоловіки до 73 кг.

Ши Чжиюн (Китай) – 364 кг (166+198 кг). Хуліо Рубен Майора Пернія (Венесуела) – 346 кг (156+190 кг). Рахмат Ервін Абдулла (Індонезія) – 342 кг (152+190 кг).

Варто відзначити, що у ривку Ши Чжиюн взяв лише 166 кілограмів. Тепер це олімпійський рекорд. Світовий рекорд – 168 кілограмів.