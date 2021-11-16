В Китае теннисистка обвинила чиновника в сексуальных домогательствах: впоследствии она пропала

На прошлой неделе 35-летняя теннисистка Пэн Шуай в китайской соцсети Weibo опубликовала заявление, в котором обвинила бывшего вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гаоли в сексуальных домогательствах.

Пен Шуай написала, что подверглась насилию со стороны 75-летнего экс-чиновника в 2018 году, когда он уже не занимал своей должности.

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Тогда Чжан Гаоли пригласил теннисистку на ужин со своей женой и вынудил ее к половому акту. Китаянка вспоминает, что "плакала и отказывалась от ухаживаний" со стороны соотечественника, но поддалась ему. Они скрывали свой роман, а доказательств изнасилования Пэн Шуай не имеет.

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По информации источника, после удаления ее публикации сама Пэн не появлялась онлайн, а все упоминания о ней блокируются и удаляются.

Ассоциация женского тенниса (WTA) уже призвала КНР провести расследование инцидента. Об этом заявил глава ассоциации Стив Саймон. Он также сообщил, что получил от Китайской ассоциации тенниса (CTA) подтверждение, что Пэн "находится в безопасности". В то же время Саймон заявил, что не может лично связаться со спортсменкой и узнать о месте ее пребывания.

Журналисты The Guardian также не смогли получить от WTA никакой информации о месте пребывания Пэн Шуай.

Кто такая Пэн Шуай

35-летняя теннисистка провела свой последний матч на уровне WTA 13 февраля 2020 года, когда во втором круге турнира в Хуахине проиграла пятой сеяной – полячке Магде Линетт (5:7, 1:6). В конце того же месяца Шуай отправилась на престижный турнир в Катар, но не смогла преодолеть барьер квалификации, уступив еще одной полячке – Магдалене Фрех (4:6, 7:6, 0:6), после чего на корты уже не выходила.

За карьеру в одиночном разряде Пэн смогла выиграть лишь два титула – оба на родных кортах Китая. В 2016 году она была первой в Тяньцзине, а через год преуспела в Наньчане. В то же время китаянка стояла в топ-20 мирового рейтинга, а ее наивысшим достижением в одиночном разряде стала 14-я позиция, которую она занимала в августе 2011 года.

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В 2014 году китаянка достигла самого громкого успеха наедине, добравшись до полуфинала турнира "Большого шлема". Это произошло на кортах US Open, где она смогла выбить из борьбы таких теннисисток как Агнешка Радваньская, Люси Шафаржова и Белинда Бенчич. В своем одном из главных матчей в карьере Пен постигло жестокое разочарование. В полуфинале US Open она на равных сражалась с Каролиной Возняцки, но после 2 часов упорной борьбы была вынуждена сняться с матча из-за травмы за счет 7:6 4:3 в пользу представительницы Дании.

Впрочем, наибольшую популярность Шуай получила благодаря победам в парном разряде. Здесь она построила великолепную карьеру, дважды победив на турнирах "Большого шлема". В 2013 году в паре с Се Шувей им удалось выиграть Уимблдон, а через год ими был покорен и Ролан Гаррос.