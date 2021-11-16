У Китаї тенісистка звинуватила ексчиновника у сексуальних домаганнях: згодом спортсменка зникла

35-річна тенісистка Пен Шуай у китайській соцмережі Weibo ще минулого тижня опублікувала заяву, в якій звинуватила колишнього віце-прем'єра Держради Китаю Чжана Гаолі у сексуальних домаганнях.

Пен Шуай написала, що зазнала насильства з боку 75-річного ексчиновника у 2018 році, коли той уже не обіймав своєї посади.

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Тоді Чжан Гаолі запросив тенісистку на вечерю зі своєю дружиною та змусив її до статевого акту. Китаянка згадує, що "плакала і відмовлялася від залицянь" з боку співвітчизника, але піддалася йому. Вони приховували свій роман, а доказів зґвалтування Пен Шуай не має.

Спортсменка зникла безвісти

За інформацією джерела, після видалення її публікації сама Пен не з'являлася онлайн, а всі згадки про неї блокуються та видаляються.

Асоціація жіночого тенісу (WTA) вже закликала КНР провести розслідування інциденту. Про це заявив голова асоціації Стів Саймон. Він також повідомив, що отримав від Китайської асоціації тенісу (CTA) підтвердження, що Пен "перебуває у безпеці". Водночас Саймон заявив, що не може особисто зв’язатися зі спортсменкою та дізнатися про місце її перебування.

Журналісти The Guardian також не змогли отримати від WTA жодної інформації про місце перебування Пен Шуай.

Хто така Пен Шуай

35-річна тенісистка провела свій останній матч на рівні WTA 13 лютого 2020 року, коли у другому колі турніру в Хуахіні програла п'ятій сіяній – полячці Магде Лінетт (5:7, 1:6). Наприкінці того ж місяця Шуай вирушила на престижний турнір до Катару, але не змогла подолати бар'єр кваліфікації, поступившись ще одній полячці – Магдалене Фрех (4:6, 7:6, 0:6), після чого на корти вже не виходила.

За кар'єру в одиночному розряді Пен змогла виграти лише два титули – обидва на рідних кортах Китаю. У 2016 році вона була першою в Тяньцзіні, а через рік досягла успіху в Наньчані. Водночас китаянка стояла в топ-20 світового рейтингу, а її найвищим досягненням в одиночному розряді стала 14-та позиція, яку вона займала у серпні 2011 року.

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У 2014 році китаянка досягла найгучнішого успіху наодинці, діставшись півфіналу турніру "Великого шолома". Це сталося на кортах US Open, де вона змогла вибити з боротьби таких тенісисток як Агнешка Радваньська, Люсі Шафаржова та Белінда Бенчич. У своєму одному з головних матчів у кар'єрі Пен спіткало жорстоке розчарування. У півфіналі US Open вона на рівних билася з Кароліною Возняцькі, але після 2 години наполегливої ​​боротьби була змушена знятися з матчу через травму за рахунок 7:6 4:3 на користь представниці Данії.

Втім, найбільшої популярності Шуай здобула завдяки перемогам у парному розряді. Тут вона побудувала чудову кар'єру, двічі перемігши на турнірах "Великого шолома". У 2013 році в парі з Се Шувей їм вдалося виграти Вімблдон, а через рік ними був підкорений і Ролан Гаррос.