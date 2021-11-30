В Китае не планируют переносить Олимпиаду из-за появления нового штамма COVID-19
Источник:RTE
Власти Китая убеждают, что новый штамм коронавируса не повлияет на проведение зимней Олимпиады-2022. Хотя именно поэтому отменили Универсиаду-2021.
Олимпиаду не отменят
Всемирная организация здравоохранения в ноябре сообщила о новом штамме коронавируса, получившего название "Омикрон". Новую разновидность вируса обнаружили уже в 19 странах.
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В Китае подчеркнули, что готовы проводить Олимпиаду даже при таких эпидемических условиях. Там уверяют, что Игры переносить не собираются.
Власти страны отметили, что имеют опыт предотвращения и контроля коронавируса.
Полностью уверены, что Китай будет готов принимать зимнюю Олимпиаду, как и планировалось, и проведет ее успешно.
– сказал пресс-секретарь министра иностранных дел Чжао Лицзянь.
Что известно о новом штамме коронавируса
- Новый вариант B.1.1.529 впервые зафиксировали учёные из Имперского колледжа Лондона. Омикрон выделяется среди других тем, что содержит более 50 мутаций.
- В настоящее время почти 3 четверти новых случаев COVID-19, зарегистрированных в Южной Африке, были идентифицированы как штамм Омикрон.
- В последние дни распространение нового варианта зафиксировали в Ботсване, Германии, Чехии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, а также в Гонконге и Израиле.
Пока неизвестно, вызывает ли коронавирус штамма Омикрон более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, имеют более легкое течение болезни. Однако общий уровень заражения в Южной Африке повышен.Обратите внимание! Зимняя Универсиада 2021 года отменена из-за распространения в мире нового штамма COVID-19.
- Зимние Олимпийские Игры-2022 пройдут в Пекине и продлятся с 4 по 20 февраля.
- Президент России Владимир Путин намерен посетить Олимпиаду-2022. Глава Китая Си Цзиньпин уже направил российскому лидеру официальное приглашение.
- Другие политические лидеры, как президент Джо Байден, объявили о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине.