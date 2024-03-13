Сыграл на опережение: Шахтер переманил талантливого голкипера, которым интересуются в Европе

Донецкий Шахтер продолжает заключать контракты с талантливыми украинскими футболистами. По информации журналиста Владимира Зверова, "горняки" договорились о соглашении с Кириллом Фесюном.

21-летний голкипер ковалевского Колоса вроде бы уже даже прошел предварительный медицинский осмотр в Шахтере. Владимир Зверов рассказал, что по окончанию текущего сезона-2023/2024 донецкий клуб, вероятно, официально объявит о трансфере Кирилла Фесюна. Этот сезон игрок доиграет в Колосе.

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Усилились талантливым голкипером

Сумма перехода может составить 3 миллиона евро. Именно такая клаусула прописана в контракте голкипера Колоса. Отметим, что Фесюн имеет действующее соглашение с ковалевским клубом до конца июня 2026-го года.

На портале Transfermarkt оценивают стоимость Фесюна в 600 тысяч евро.

Шахтер сыграл на опережение. Ведь недавно появилась информация, что Фесюном заинтересовались клубы АПЛ и немецкой Бундеслиги. Представители европейских клубов уже даже приезжали на матч Колоса, чтобы вживую посмотреть игру Кирилла.

Коротко о Кирилле Фесюне

В текущем сезоне Фесюн провел уже 19 матчей, в которых пропустил 14 голов и отыграл 10 поединков на ноль.

Голкипер перебрался в Колос весной 2021-го года, перейдя из полтавской Ворсклы.

К первой команде "бело-черных" присоединился в сентябре 2021-го. Всего в футболке Колоса уже провел 26 встреч (21 пропущенный мяч и 11 "сухих" матчей).

Шахтер после 19-ти сыгранных туров перехватил лидерство в УПЛ. "Горняки" набрали уже 43 балла, опережая второй Кривбасс на 3 очка. Что касается Колоса, то клуб из Ковалевки с 24 пунктами занимает 9-ю позицию.