21-річний голкіпер ковалівського Колоса начебто вже навіть пройшов попередній медичний огляд у Шахтарі. Володимир Звєров розповів, що по закінченню поточного сезону-2023/2024 донецький клуб, ймовірно, офіційно оголосить про трансфер Кіріла Фесюна. Цей сезон гравець дограє у Колосі.

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Підсилились талановитим голкіпером

Сума переходу може скласти 3 мільйони євро. Саме така клаусула прописана у контракті голкіпера Колоса. Відзначимо, що Фесюн має чинну угоду із ковалівським клубом до кінця червня 2026-го року.

Цікаво! На порталі Transfermarkt оцінюють вартість Фесюна у 600 тисяч євро.

Шахтар зіграв на випередження. Адже нещодавно з'явилась інформація, що Фесюном зацікавились клуби АПЛ та німецької Бундесліги. Представники європейських клубів вже навіть приїжджали на матч Колоса, аби наживо переглянути гру Кіріла.

Коротко про Кіріла Фесюна

У поточному сезоні Фесюн провів вже 19 матчів, у яких пропустив 14 голів та відіграв 10 поєдинків на нуль.

Голкіпер перебрався у Колос навесні 2021-го року, перейшовши із полтавської Ворскли.

До першої команди "біло-чорних" доєднався у вересні 2021-го. Загалом у футболці Колоса вже провів 26 зустрічей (21 пропущений м'яч та 11 "сухих" матчів).

Шахтар після 19-ти зіграних турів перехопив лідерство в УПЛ. "Гірники" набрали вже 43 бали, випереджаючи другий Кривбас на 3 очки. Щодо Колоса, то клуб із Ковалівки із 24 пунктами посідає 9-ту позицію.