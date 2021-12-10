Кими Райкконен разбил о стену эксклюзивный болид перед последней гонкой в карьере: видео аварии

Финский пилот Кими Райкконен на гран-при Абу-Даби попрощается с Формулой-1. Перед гонкой "Айсмен" разбил об стену эксклюзивный болид.

Авария Райкконена

В команде Alfa Romeo решили трогательно проститься с Райкконеном и Антонио Джовинацци, которые уходят из Формулы-1. Перед последней гонкой на болиде финна появилась особая надпись, которая делает его эксклюзивным.

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Однако уикенд в Абу-Даби начался неудачно для чемпиона мира 2007 года. Во второй практике Райкконен сломал свой болид Alfa Romeo.

42-летний ветеран Формулы-1 потерял контроль над болидом в 14 повороте. Кими врезался в барьеры и разбил свой болид.

К счастью, с гонщиком все хорошо. Райкконен самостоятельно покинул болид и сообщил команде, что с ним все в порядке.

Видео аварии Райкконена

Пока Кимми будет готовиться к третьей практике и квалификации, которые состоятся 11-го декабря, у механиков Alfa Romeo будет будет бессонная ночь. Команде придется постараться, чтобы восстановить болид финна.

Гонка гран-при Абу-Даби состоится в воскресенье, 12-го декабря. Начало в 15:00.