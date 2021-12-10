Аварія Райкконена
У команді Alfa Romeo вирішили зворушливо попрощатися з Райкконеном та Антоні Джовінацці, які йдуть з Формули-1. Перед останньою гонкою на боліді фіна з'явився особливий напис, що робить його ексклюзивним.
Дізнайтесь більше Райкконен проведе останню гонку в Формулі-1 зі спеціальним написом на боліді: фото
Проте вікенд в Абу-Дабі розпочався невдало для чемпіона світу 2007 року. У другій практиці Райкконен розбив свій болід Alfa Romeo.
42-річний ветеран Формули-1 втратив контроль над болідом у 14-у повороті. Кімі врізався у бар'єри та розбив свій болід.
На щастя, з гонщиком все добре. Райкконен самостійно покинув болід і повідомив команді, що з ним усе гаразд.
Відео аварії Райкконена
Поки Кіммі готуватиметься до третьої практики й кваліфікації, які відбудуться 11-го грудня, механіки Alfa Romeo матимуть безсонну ніч. Команді доведеться постаратися, щоб відновити болід фіна.