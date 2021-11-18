Спортсменкам довелося втекти з країни, оскільки таліби, які прийшли до влади, оголосили на них полювання. Раніше таліби обезголовили волейболістку та опублікували фото у соцмережах.

До слова У мечеті Афганістану знову пролунав вибух: є жертви

Як рятували дівчат

Дівчата від 13 до 19 років прибули з Пакистану, куди вони втекли з Афганістану ще в серпні.

Операція з їхньої евакуації розпочалася ще наприкінці серпня. З Кабула вони мали евакуюватися до Катару, але на під'їзді до аеропорту їх висадили з автобуса через міркування безпеки.

Через дві години в аеропорту вибухнув терорист-смертник, внаслідок чого загинуло понад 180 людей.

Через 10 днів їм дозволили перетнути кордон з Пакистаном, звідки вони дісталися літаком до Великобританії.

Їхній рейс був зафрахтований єврейською організацією допомоги та сплачений американською моделлю Кім Кардаш'ян.



Порятунок жіночої збірної Агфаністану з футболу / Фото twitter.com/andrearadri