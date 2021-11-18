Спортсменкам довелося втекти з країни, оскільки таліби, які прийшли до влади, оголосили на них полювання. Раніше таліби обезголовили волейболістку та опублікували фото у соцмережах.
До слова У мечеті Афганістану знову пролунав вибух: є жертви
Як рятували дівчат
Дівчата від 13 до 19 років прибули з Пакистану, куди вони втекли з Афганістану ще в серпні.
Операція з їхньої евакуації розпочалася ще наприкінці серпня. З Кабула вони мали евакуюватися до Катару, але на під'їзді до аеропорту їх висадили з автобуса через міркування безпеки.
Через дві години в аеропорту вибухнув терорист-смертник, внаслідок чого загинуло понад 180 людей.
Через 10 днів їм дозволили перетнути кордон з Пакистаном, звідки вони дісталися літаком до Великобританії.
Їхній рейс був зафрахтований єврейською організацією допомоги та сплачений американською моделлю Кім Кардаш'ян.
Порятунок жіночої збірної Агфаністану з футболу / Фото twitter.com/andrearadri