Непревзойденный Мбаппе: французский форвард в 24 года стал лучшим бомбардиром ПСЖ

В матче 26-го тура Лиги 1 Пари Сен-Жермен одержал победу над Нантом со счетом 4:2. Один из голов "красно-синих" в поединке стал историческим.

До поединка с Нантом Килиан Мбаппе делил первое место лучшего бомбардира парижан вместе с Эдисоном Кавани. У обоих на счету было по 200 голов. Один точный удар позволял французу стать единоличным лидером.

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На 90+1 минуте матча против Нанта Мбаппе забил исторический 201-й гол. Для рекорда ему понадобилось 247 матчей. В то время как Кавани достиг отметки в 200 голов за 301 матч.

Мбаппе празднует

Капитан "красно-синих" был на седьмом небе от собственного достижения.

Если бы кто сказал мне, что забью гол с капитанской повязкой и побью рекорд, я бы не поверил. Это личное достижение, но я здесь ради коллективных успехов. Спасибо всем моим партнерам по команде, тренерам, руководству и болельщикам, которые дали мне все. Мы едем в Мюнхен, чтобы пройти дальше. Команда настроена решительно, ведь к нам вернулась уверенность,

– сказал Мбаппе.

Вряд ли в ближайшей перспективе кто-нибудь сможет побить достижение 24-летнего нападающего. Из действующих игроков "парижан" только Неймар имеет на своем счету 118 голов, но он не угрожает рекорду Мбаппе.

Лучшие бомбардиры в истории ПСЖ

1. Килиан Мбаппе (2018 - ) - 201 гол (247 матчей)

2. Эдинсон Кавани (2013 – 2020) – 200 (301)

3. Златан Ибрагимович (2012 – 2016) – 156 (180)

4. Неймар (2017 - ) - 118 (173)

5. Паулетта (2003 - 2008) - 109 (211)

Вполне логично, что наибольшую часть своих голов Мбаппе забил в чемпионате – 137. Впрочем, достаточное количество француз наколотил и в Лиге чемпионов.

Голы Килиана Мбаппе

Чемпионат Франции – 137 голов (164 матча)

Лига чемпионов – 34 (51)

Кубок Франции - 27 (21)

Кубок лиги - 2 (9)

Суперкубок Франции – 1 (2)