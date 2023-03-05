До поєдинку з Нантом Кіліан Мбаппе ділив перше місце найкращого бомбардира "парижан" разом з Едісоном Кавані. У обох на рахунку було по 200 голів. Один влучний удар дозволяв французу стати одноосібним лідером.

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На 90+1 хвилині матчу проти Нанту Мбаппе забив історичний 201-й гол. Для рекорду йому знадобилося 247 матчів. Тоді як Кавані досяг позначки у 200 голів за 301 матч.

Мбаппе святкує

Капітан "червоно-синіх" був на сьомому небі від власного досягнення.

Якби хтось сказав мені, що заб'ю гол з капітанською пов'язкою і поб'ю рекорд, я б не повірив. Це особисте досягнення, але я тут заради колективних успіхів. Дякую всім моїм партнерам по команді, тренерам, керівництву та вболівальникам, які дали мені все. Ми їдемо до Мюнхена, щоб пройти далі. Команда налаштована рішуче, адже до нас повернулася впевненість,

– сказав Мбаппе.

Навряд чи у найближчій перспективі хтось зможе побити досягнення 24-річного нападника. З діючих гравців "парижан" лише Неймар має на своєму рахунку 118 голів, але він не загрожує рекорду Мбаппе.

Найкращі бомбардири в історії ПСЖ

1. Кіліан Мбаппе (2018 - ) - 201 гол (247 матчів)

2. Едінсон Кавані (2013 - 2020) - 200 (301)

3. Златан Ібрагімович (2012 - 2016) - 156 (180)

4. Неймар (2017 - ) - 118 (173)

5. Паулета (2003 - 2008) - 109 (211)

Цілком логічно, що найбільшу частку своїх голів Мбаппе забив у чемпіонаті – 137. Втім, достатню кількість француз наколотив і у Лізі чемпіонів.

Голи Кіліана Мбаппе

Чемпіонат Франції - 137 голів (164 матчі)

Ліга чемпіонів - 34 (51)

Кубок Франції - 27 (21)

Кубок ліги - 2 (9)

Суперкубок Франції - 1 (2)

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром чемпіонату світу-2022 у Катарі. На рахунку форварда ПСЖ 8 голів. У боротьбі за "Золоту бутсу" француз випередив свого одноклубника Ліонеля Мессі.