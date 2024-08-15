Мбаппе эмоционально оценил свой долгожданный дебют за мадридский Реал

В среду, 14 августа, в Варшаве состоялся поединок за Суперкубок УЕФА. Мадридский Реал встречался с итальянской Аталантой.

Команда Карло Анчелотти одержала уверенную победу со счетом 2:0. Это был первый матч в составе "сливочных" для Килиана Мбаппе.

Читайте также Модрич переписал историю мадридского Реала: какое достижение покорилось легендарному хорвату

Осуществилась детская мечта

После завоевания трофея звездный француз прокомментировал свой дебют за клуб, в котором мечтал играть с детства. Он заявил, что в восторге от триумфального старта карьеры в Реале.

"Великолепный вечер. Я долго ждал этого момента, чтобы сыграть в этой футболке, с этим гербом и для этих болельщиков. Это большой момент для меня. Мы также выиграли титул, и мы знаем, что это очень важно, здесь всегда нужно побеждать. Цель важна, но удовольствие от игры еще важнее. Я очень хотел это сделать, и сегодня был замечательный день.

Здесь у нас лучшие на всех позициях. Я очень рад играть с тем составом, который у нас есть. Я уверен, что мы будем совершенствоваться, и я первый, кто будет совершенствоваться. Мы – Реал Мадрид. У нас нет лимита. Если я могу забить 50 голов, то 50, но самое главное – выигрывать как команда", – заявил Мбаппе.

. В матче против Аталанты Килиан Мбаппе забил второй мяч своей команды. Он откликнулся на пас Джуда Беллингема и ударом в верхний угол установил окончательный счет встречи.

Отметим, что дебютировать в Ла Лиге французский форвард может в выездном матче против Мальорки. Он состоится 18 августа в 22:30.